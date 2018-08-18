Украинский игрок проявил неуважение к гимну и флагу России

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Полузащитник клуба «Нижний Новгород» Виталий Федорив перед началом матча седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «Сочи» попал в неприятную ситуацию, сообщает Sport24.

Футболист во время традиционного исполнения гимна России демонстративно отвернулся от флага и стоял лицом к трибунам. Все остальные игроки стояли лицом к изображению с флагом России.

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30-летний Федорив является воспитанником киевского «Динамо». На его счету два проведенный матча за сборную Украины.

В России он известен по выступлениям за «Амкар» и «Олимпиец». Зимой 2018 года украинский хавбек стал игроком «Нижнего Новгорода».

Ранее сообщалось, что игрок ПАОКа показал фанатам щитки с флагом Украины после матча со «Спартаком»‍.