РУСАДА отправило в WADA отчеты о своей работе за последние 12 месяцев

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отправило два отчета во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о проделанной работе за последние 12 месяцев, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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«Нами было отправлено два отчета о деятельности агентства за прошедший год. В первом отчете речь шла о том, что было сделано нами по итогам прошлогоднего сентябрьского аудита. Мы сообщили в WADA о том, что учли все рекомендации и сейчас используем в своей работе лучшие наработки в сфере образования, тестирований и расследований.

Второй документ - это общий отчет обо всех направлениях нашей деятельности», — заявила Пахноцкая.

WADA рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА 20 сентября.

Ранее президент WADA заявил, что антидопинговая работа на ЧМ-2018 была хорошо организована.