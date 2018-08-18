Экс-форвард сборной России Павлюченко стал многодетным отцом
Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко в третий раз стал отцом, сообщает «Советский спорт».
Супруга Павлюченко Лариса подарила мужу дочь, которую назвали Евой. Радостной новостью футболист поделился в своем инстаграме.
«Сегодня самый светлый праздник на земле. Жена доченьку подарила мне! Спасибо дорогая тебе, за третью девочку», — написал игрок.
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Пара уже воспитывает двух дочерей — Кристину и Милу.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Александр Самедов в третий раз стал отцом.