Экс-форвард сборной России Павлюченко стал многодетным отцом

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Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко в третий раз стал отцом, сообщает «Советский спорт».

Супруга Павлюченко Лариса подарила мужу дочь, которую назвали Евой. Радостной новостью футболист поделился в своем инстаграме.

«Сегодня самый светлый праздник на земле. Жена доченьку подарила мне! Спасибо дорогая тебе, за третью девочку», — написал игрок.

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Пара уже воспитывает двух дочерей — Кристину и Милу.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Александр Самедов в третий раз стал отцом.