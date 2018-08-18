Жена и сын защитника «Зенита» Жиркова чуть не погибли в Испании

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Инна Жиркова, супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова, рассказала о произошедшем с ее семьей потрясением, передает «Советский спорт».

В своем инстаграме 29-летняя многодетная мать поделилась шокирующей историей. Жиркова поведала, что на отдыхе в испанском курортном городе Марбелья она едва не утонула с младшим сыном на руках.

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«Я на руках с младшим сыном чуть не утонула. И знаете, когда я вылезла из этого, я совершенно точно поняла, что все в этой жизни происходит не просто так, я поняла, что из-за потери вещей, пусть и дорогих тебе, можно расстраиваться, но точно не убиваться от горя.

Жизнь одна, что-то уходит, что-то приходит. Единственное, что важно — это здоровье и наша жизнь. Я просто хочу всем пожелать удачи и везения, берегите себя и ваших близких», — написала жена экс-игрока сборной России.

Пара официально узаконила отношения в 2008 году. Сейчас чета Жирковых воспитывает троих детей.

Ранее сообщалось, что звездный боец UFC чуть не утонул в пещере.