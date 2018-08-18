Жена и сын защитника «Зенита» Жиркова чуть не погибли в Испании
Инна Жиркова, супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова, рассказала о произошедшем с ее семьей потрясением, передает «Советский спорт».
В своем инстаграме 29-летняя многодетная мать поделилась шокирующей историей. Жиркова поведала, что на отдыхе в испанском курортном городе Марбелья она едва не утонула с младшим сыном на руках.
«Я на руках с младшим сыном чуть не утонула. И знаете, когда я вылезла из этого, я совершенно точно поняла, что все в этой жизни происходит не просто так, я поняла, что из-за потери вещей, пусть и дорогих тебе, можно расстраиваться, но точно не убиваться от горя.
Жизнь одна, что-то уходит, что-то приходит. Единственное, что важно — это здоровье и наша жизнь. Я просто хочу всем пожелать удачи и везения, берегите себя и ваших близких», — написала жена экс-игрока сборной России.
Пара официально узаконила отношения в 2008 году. Сейчас чета Жирковых воспитывает троих детей.
Ранее сообщалось, что звездный боец UFC чуть не утонул в пещере.
Я немного отошла и теперь могу поделиться с вами . На этом фото мы уставшие немного ,но счастливые , гуляли с детками в зоопарке ,он очень большой и было очень жарко ,ходить пришлось не мало . Но рассказать я хотела о другом . После зоопарка я завезла детей домой на обед и на дневной сон ,а сама тихонечко собралась и поехала на пляж . Забыла снять часы и,к сожалению,лишилась их ...( �� ночью плохо спала ,переживала из-за этого ,пока вчера кое-что не случилось . Я на руках с младшим сыном чуть не утонула . И знаете ,когда я вылезла из этого ,я совершенно точно поняла ,что все в этой жизни происходит не просто так , я поняла ,что из-за потери вещей ,пусть и дорогих тебе ,можно растраиваться ,но точно не убиваться от горя .Жизнь одна ,что-то уходит ,что-то приходит . Единственное ,что важно -это здоровье и наша жизнь . Я просто хочу всем пожелать удачи и везения ,берегите себя и ваших близких ❤