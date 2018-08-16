Новый тренер «Реала» показал худший старт в клубе за 70 лет
Главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги стал антирекордсменом клуба, сообщает «Советский спорт».
В матче за Суперкубок УЕФА «сливочные» со счетом 2:4 уступили соседям по столице «Атлетико».
Таким образом, 51-летний Лопетеги показал худший старт с командой за последние 70 лет. В 1948 году «королевский клуб» под руководством Майкла Кипинга проиграли в дебютном матче сезона в четыре мяча «Сельте».
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Поражение от «Атлетико» стало для Лопетеги первым за три года. В последний раз он проигрывал в 2015 году, когда возглавлял «Порту».
Ранее сообщалось, что «Реал» впервые за 18 лет проиграл в финале международного турнира.