Хавбек сборной России Черышев перешел в «Валенсию»
Испанский клуб «Валенсия» взял в аренду полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева на один сезон, сообщает ТАСС.
Черышев уже надевал футболку «Валенсии», когда был арендован из «Вильярреала» в 2016 году. Тогда за валенсийский клуб он провел семь матчей, отметившись тремя мячами.
Полузащитник сборной России выступает за «Вильярреал» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел за испанский клуб 32 матча в различных турнирах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами. Также с 2009 по 2016 год он выступал за мадридский «Реал», который также отдавал его в аренду в «Севилью» (2013-2014) и «Вильярреал» (2014-2015).
На завершившимся 15 июля чемпионате мира Черышев сыграл пять матчей и забил четыре мяча, став лучшим бомбардиром российской сборной на турнире.
Ранее нападающий санкт-петербургкого «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заявил, что не переходит в «Галатасарай» и остается в «Зените».