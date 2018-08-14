Центровой ЦСКА Боломбой не поможет сборной России в квалификации ЧМ-2019

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Центровой московского ЦСКА Джоэл Боломбой не сможет помочь сборной России в матчах квалификации чемпионата мира — 2019 против национальных команд Чехии и Болгарии, сообщает газета «Известия».

На данный момент баскетболист оформляет российское гражданство. Однако, по информации источника, Боломбой получит паспорт гражданина Российской Федерации не раньше октября-ноября 2018 года.

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Боломбой — уроженец украинского Донецка. Вместе с родителями он уехал в США в четырехлетнем возрасте, где получил американский паспорт.

Ранее стало известно, что сборная России хочет натурализовать уроженца ДНР.