Уход подопечных от Тутберидзе назвали «естественным отбором»

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Чемпион Олимпийских игр — 2006 в парном катании Максим Маринин в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о том, почему от российского тренера Этери Тутберидзе массово уходят подопечные.

По его словам, у Тутберидзе собралась очень большая группа.

«Тот факт, что сейчас от нее уходят фигуристка за фигуристкой, говорит лишь о том, что у Тутберидзе уже собралась очень большая группа. Спортсменки, обладающие огромным потенциалом, понимают, что вместе с конкуренцией присутствует и большой риск оказаться незамеченными.

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Они боятся не получить необходимого внимания и поэтому ищут варианты с работой у других тренеров. Это естественный отбор», — заявил он.

За последние месяцы группу Тутберидзе покинули четыре спортсменки, включая Евгению Медведеву.

Ранее Маринин оценил психологическое состояние Медведевой в Канаде.