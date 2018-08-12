Российский гимнаст Далалоян стал первым в опорном прыжке, Ланкин — третий
Российский гимнаст Артур Далалоян занял первое место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке, сообщает ТАСС.
Россиянин показал результат 14,900 балла. Второе место у украинца Игоря Радивилова, третьим стал еще один российский гимнаст, Дмитрий Ланкин (14,666).
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На чемпионате Европы по летним видам спорта россияне лидируют в медальном зачете, завоевав 64 награды — 30 золотых, 18 серебряных, 16 бронзовых.
Ранее гимнаст Далалоян завоевал бронзу ЧЕ в вольных упражнениях.