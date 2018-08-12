ФХР будет бороться за сохранение текущего формата олимпийского хоккейного турнира

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Федерация хоккея России (ФХР) будет бороться за сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира, сообщает ТАСС.

«Олимпийский хоккейный турнир — важнейшее международное соревнование и участие в нем мужской и женской национальных сборных абсолютно необходимо. Национальная хоккейная лига (НХЛ) вправе принимать решение об участии ее игроков в Олимпиаде.

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Однако, проведение олимпийского хоккейного турнира не зависит от позиции НХЛ, Олимпиада-2018 показала, что внимание к хоккею и уровень олимпийского турнира остается высоким независимо от участия игроков НХЛ. ФХР всеми средствами будет отстаивать сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира — выступление ведущих мировых сборных в сильнейшем составе», — передает пресс-служба ФХР.

Игроки из НХЛ не приняли участие в Олимпиаде впервые с 1998 года.

Ранее сообщалось, что хоккейный турнир может быть исключен из программы Олимпийских Игр.