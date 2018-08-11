Стали известны стартовые составы «Енисея» и ЦСКА
Стали известны стартовые составы красноярского «Енисея» и московского ЦСКА на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов, Фатуллаев, Костюков, Огуде, Бодул.
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ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Чернов, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов, Жамалетдинов.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее стала известна дата прибытия хавбека «Эвертона» в расположение ЦСКА.