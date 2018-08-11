«Фиорентина» усилилась хавбеком «Вест Хэма»

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Итальянская «Фиорентина» согласовала аренду полузащитника английского «Вест Хэма» Эдимилсона Фернандеса, сообщает «Советский спорт».

По информации издания Firenzeviola, «фиалки» согласовали контракт об аренде 22-летнего игрока до конца сезона с правом последующего выкупа за €8 млн.

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По данным источника, за аренду игрока итальянский клуб заплатит €1 млн.

Швейцарский хавбек перешел в клуб из Стратфорда из французского «Сьона» летом 2016 года за €6,4 млн. В минувшем сезоне полузащитник провел за «молотобойцев» лишь 16 матчей.

Ранее сообщалось, что семикратный чемпион Италии может продолжить карьеру во Франции.