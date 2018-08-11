Чемпион мира в составе Франции хочет покинуть «Севилью»

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Испанская «Севилья» подтвердила желание французского полузащитника Стивена Нзонзи покинуть клуб, сообщает «Советский спорт».

«Это правда, что Нзонзи хочет уйти, но у него все еще есть два года контракта. Чтобы его трансфер состоялся, мы должны получить соответствующее предложение. В противном случае он останется здесь еще на два года и будет выполнять свой контракт», — заявил спортивный директор «Севильи» Хоакин Капаррос в интервью Cadena Ser.

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В контракте 29-летнего футболистапрописан пункт по отступным, которые сумма которых составляет €40 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Баварии» Тиаго Альканатара близок к переходу в мадридский «Реал».