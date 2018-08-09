Российским пловцам не дали искупать тренера в бассейне по случаю победы на ЧЕ

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Организаторы чемпионата Европы по плаванию в Глазго не разрешили российским спортсменам искупать главного тренера команды Сергея Чепика в соревновательном бассейне по случаю победы в медальном зачете турнира, сообщает ТАСС.

«Ребята хотели искупать меня в главном бассейне после соревнований, но организаторы не позволили — стеной встали и все. Почему? Ну как, мы их победили, вот они и не дают нам отпраздновать», — прокомментировал эту ситуацию Челик.

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Пловцы на объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта завоевали 26 медалей, из который десять медалей высшей пробы, десять серебряных и шесть бронзовых.

Ранее завоевавший золото чемпионата Европы прыгун в воду поблагодарил тренеров.