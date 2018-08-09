Голкипер «Спартака» поблагодарил «отца» Глушакова за поддержку после ошибки
Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко выразил слова благодарности капитану команды Денису Глушакову за поддержку после проигранного матча в Лиге чемпионов ПАОКу, передает «Советский спорт».
По ходу встречи 20-летний вратарь допустил результативную ошибку, которая привела к поражению красно-белых. Глушаков после игры поддержал Максименко, назвав его «тигренком».
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«Спасибо, отец!» — написал голкипер в комментариях под фото.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.