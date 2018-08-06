Гендиректор «Локомотива» ответил на слухи о трансфере Смолова
Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об интересе «железнодорожников» к форварду «Краснодара» Федору Смолову, передает «Советский спорт».
По информации издания, красно-зеленые готовы предложить «быкам» за трансфер нападающего сборной России порядка €9 млн. Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус отметил, что не комментирует трансферные слухи вокруг клуба до официального объявления.
«Смолов в «Локомотиве» за €9 млн? Полагаю, ответ будет таким же», — сказал Геркус в эфире программы «После футбола».
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги футболист принял участие в 22 матчах и забил 14 мячей.
Ранее Геркус заявил, что «Локомотив» хочет приобрести форварда «с качествами киллера».