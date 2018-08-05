СМИ: экс-хавбек ЦСКА Еременко станет игроком «Спартака»

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Бывший полузащитник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Роман Еременко близок к подписанию контракта со столичным «Спартаком», сообщает ТАСС.

Как информирует финский телеканал MTV Sport, стороны достигли договоренности о переходе. Красно-белые официально объявят о трансфере Еременко в начале следующей недели.

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31-летний Еременко в 2016 году был дисквалифицирован за употребление кокаина на два года. Его срок наказания заканчивается 6 октября 2018 года, однако полузащитник имеет право тренироваться с любой командой до истечения дисквалификации.

За ЦСКА финн провел 80 матчей и забил двадцать мячей.

Ранее сообщалось, что Юрий Семин хочет уговорить Еременко перейти в «Локомотив».