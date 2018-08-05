Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, сообщает ТАСС.
Россиянин одолел малавийца Айзека Чилембу единогласным решением судей.
Боксер из Санкт-Петербурга в третий раз защитил титул чемпиона мира WBA.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию боксерского вечера в Атлантик-Сити.
Ранее генсек Федерации бокса России назвал главное событие года.