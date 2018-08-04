Нурмагомедов получит рекордную сумму за бой с Макгрегором

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Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что гонорар его сына за бой против ирландца Конора Макгрегора станет рекордным для российского бойца смешанного стиля.

«Хабиб за бой с Макгрегором получит рекордную сумму для российского бойца, выступающего в смешанных единоборствах. Давайте дождемся, какие именно гонорары получат бойцы, это официально объявит UFC», — цитирует Абдулманапа «РИА Новости».

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Поединок между обладателем чемпионского титула UFC в весовой категории до 70 кг Нурмагомедовым и претендентом Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

Ранее американский боец смешанного стиля (MMA) Нейт Диас прокомментировал предстоящий поединок за титул чемпиона UFC в легком весе.