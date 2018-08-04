Нурмагомедов получит рекордную сумму за бой с Макгрегором
Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что гонорар его сына за бой против ирландца Конора Макгрегора станет рекордным для российского бойца смешанного стиля.
«Хабиб за бой с Макгрегором получит рекордную сумму для российского бойца, выступающего в смешанных единоборствах. Давайте дождемся, какие именно гонорары получат бойцы, это официально объявит UFC», — цитирует Абдулманапа «РИА Новости».
Поединок между обладателем чемпионского титула UFC в весовой категории до 70 кг Нурмагомедовым и претендентом Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.
Ранее американский боец смешанного стиля (MMA) Нейт Диас прокомментировал предстоящий поединок за титул чемпиона UFC в легком весе.