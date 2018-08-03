Олимпийский чемпион заговорил о крахе российского биатлона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/889/11880889/333-pic905-895x505-24795.jpg">

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о возможных последствиях для России после ухода спортсменок Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко в национальную команду Украины, передает «Советский спорт».

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) отметил, что бегство спортсменов может закончится крахом для российского биатлона.

Реклама

«Спортсменки разбегаются. Такой ситуации никогда не было. Посмотрите, уехали все лучшие тренеры, кто в Канаду, кто на Украину, а кто — в Корею. Если в ближайшее время не вмешается советник президента Игорь Левитин, Олимпийский комитет и министерство спорта, то самый популярный вид спорта будет на грани исчезновения», — сказал Тихонов в эфире телеканала «360».

Ранее легендарный биатлонист объяснил причину бегства россиянок на Украину.