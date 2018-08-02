Губерниев предложил присвоить Смолову звание ЗМС по автоспорту

<img src="//img.gazeta.ru/files3/215/11879215/smolov-pic905-895x505-26752.jpg">

Комментатор Дмитрий Губерниев предложил присвоить звание заслуженного мастера по автоспорту нападающему «Краснодара» и сборной России Федору Смолову, попавшему в ДТП, сообщает «Советский спорт».

«Друзья, новые данные по поводу одной аварии. Это были уличные гонки. Если это так, в связи с этим два вопроса: а был ли мальчик и надо ли водителю присвоить звание заслуженного мастера спорта (ЗМС) по автоспорту?» — написал Губерниев в инстаграме.

Реклама

28 июля футболистам сборной России присвоили звания ЗМС за выступление на чемпионате мира 2018 года.

ДТП с участием Смолова произошло в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой в Краснодаре. Водитель не справился с управлением и врезался в несколько секций дорожного ограждения. В результате автомобиль, стоимость которого оценивается почти в 9 млн рублей, был серьезно поврежден.

Отмечается, что футболист не вызвал сотрудников полиции и покинул место аварии.

Ранее полиция рассказала о наказании, которое ожидает Смолова за ДТП.