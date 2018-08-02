Депутат Госдумы назвал причины перехода российских биатлонисток в сборную Украины

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Вице-премьер Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков объяснил, почему биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко решили выступать за Украину, передает газета «Известия».

«В России очень высокая конкуренция среди биатлонистов, и эти переходы будут всегда, и их не запретишь. У нас же есть очень много центров подготовки спортсменов начального уровня, чего нет ни в Белоруссии, ни в Украине.

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В перспективе нам бы хотелось, чтобы спортсмены высокого уровня выступали под флагом сборной России. Необходимо вести постоянную работу и выстраивать доверительные отношения», — заявил бывший биатлонист.

Руководитель СШОР №43 Иван Мелихов заявил, что сменившие гражданство биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко не числились в его учреждении.

Ранее сообщалось, что СБР выступает за дисквалификацию перешедших в сборную Украины биатлонисток.