Уткин сравнил российский футбол с порно

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Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением о зрелищности матчей стартового тура чемпионата России по футболу, передает «Советский спорт».

«Пока же в российском футболе соотношение ожидаемого и показываемого футбола примерно такое же, как между эротикой и порно, то есть когда вырезаны все голы и все связанные с ними эмоции, а процесс остался», — сказал журналист в выпуске шоу, опубликованном на своей странице в ютубе.

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В первом туре РПЛ было забито лишь восемь мячей.

Ранее сообщалось, что первый тур РПЛ сезона-2018/19 стал самым худшим в истории по результативности.