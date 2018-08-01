Уткин сравнил российский футбол с порно
Известный комментатор Василий Уткин поделился мнением о зрелищности матчей стартового тура чемпионата России по футболу, передает «Советский спорт».
«Пока же в российском футболе соотношение ожидаемого и показываемого футбола примерно такое же, как между эротикой и порно, то есть когда вырезаны все голы и все связанные с ними эмоции, а процесс остался», — сказал журналист в выпуске шоу, опубликованном на своей странице в ютубе.
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В первом туре РПЛ было забито лишь восемь мячей.
Ранее сообщалось, что первый тур РПЛ сезона-2018/19 стал самым худшим в истории по результативности.