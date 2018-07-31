Несколько футболистов «Анжи» обратились в профсоюз из-за задержки зарплаты

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Несколько футболистов махачкалинского «Анжи» обратились в Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) из-за задержек по выплате зарплаты, сообщает ТАСС.

«Там есть ряд футболистов, которые обратились в профсоюз, и мы по возможности помогаем всем, кому это нужно. Если клуб, не дай бог, снимется с соревнований, потеряет профессиональный статус, то палата Российского футбольного союза (РФС) здесь мало чем сможет помочь, тут дорога в суд.

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По количеству обращений я сейчас не скажу, но думаю, что все ребята обратятся рано или поздно, потому что каждому неприятно не получать зарплату», — сказал генеральный директор ОПСФ Зотов.

Министерство финансов Дагестана ответило отказом на просьбу о финансовой поддержке клуба в размере почти 300 млн рублей.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Анжи» может продолжить карьеру во Франции.