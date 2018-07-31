Несколько футболистов «Анжи» обратились в профсоюз из-за задержки зарплаты
Несколько футболистов махачкалинского «Анжи» обратились в Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) из-за задержек по выплате зарплаты, сообщает ТАСС.
«Там есть ряд футболистов, которые обратились в профсоюз, и мы по возможности помогаем всем, кому это нужно. Если клуб, не дай бог, снимется с соревнований, потеряет профессиональный статус, то палата Российского футбольного союза (РФС) здесь мало чем сможет помочь, тут дорога в суд.
По количеству обращений я сейчас не скажу, но думаю, что все ребята обратятся рано или поздно, потому что каждому неприятно не получать зарплату», — сказал генеральный директор ОПСФ Зотов.
Министерство финансов Дагестана ответило отказом на просьбу о финансовой поддержке клуба в размере почти 300 млн рублей.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Анжи» может продолжить карьеру во Франции.