«Вильярреал» о Черышеве: русский вернулся
Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев прибыл в расположение команды после отпуска, сообщает «Советский спорт».
«Черышев присоединился к тренировкам. Русский вернулся», – говорится в сообщении клуба в твиттере.
27-летний россиянин этим летом отбывал в расположение национальной команды для участия в чемпионате мира — 2018. На мундиале хавбек провел пять матчей и забил четыре мяча.
Ранее сообщалось, что отец Черышева прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну.
��@Cheryshev ��ya se ha incorporado a los entrenamientos. ¡El ruso ha vuelto ��! pic.twitter.com/TNQ4SnAiq8— Villarreal CF (@VillarrealCF) 30 июля 2018 г.