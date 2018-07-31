«Вильярреал» о Черышеве: русский вернулся

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Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев прибыл в расположение команды после отпуска, сообщает «Советский спорт».

«Черышев присоединился к тренировкам. Русский вернулся», – говорится в сообщении клуба в твиттере.

27-летний россиянин этим летом отбывал в расположение национальной команды для участия в чемпионате мира — 2018. На мундиале хавбек провел пять матчей и забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что отец Черышева прокомментировал интерес «Барселоны» к сыну.