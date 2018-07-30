«Реал» поборется с «Манчестер Юнайтед» за игрока сборной Англии

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Защитник «Лестер Сити» и сборной Англии по футболу Гарри Магуайр этим летом может пополнить состав мадридского «Реала», сообщает «Советский спорт».

Как утверждает Don Balon, в подписании англичанина заинтересован лично новый наставник «сливочных» Хулен Лопетеги, который видит в защитнике важное звено в своих тактических построениях.

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О трансфере футболиста также ведет переговоры »Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «красные дьяволы» предлагают «лисам» €72 млн, однако те не хотят продавать своего игрока.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить €89 млн за Магуайра.