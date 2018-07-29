Экс-игрок «Зенита» может стать футболистом дортмундской «Боруссии»

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Полузащитник китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель может продолжить карьеру в Германии, сообщает Sport24.

По информации Euro United, на следующей неделе бывший футболист петербургского «Зенита» пройдет медосмотр в немецком клубе.

Отмечается, что соглашение Витселя с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассчитано до декабря 2019 года.

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Полузащитник перешел из «Зенита» в китайский клуб в 2017 году. За это время он принял участие в 36 матчах и забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к бельгийцу.