Олимпийская чемпионка погибла в Норвегии

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд погибла в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.

По информации NRK, спортсменка была найдена на побережье одного из норвежских островов возле своего гидроцикла. Как заявили в правоохранительных органах, причина смерти спортсменки будет установлена позднее.

Реклама

Скофтеруд завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Ванкувере (2010). Также она дважды становилась чемпионкой мира (2005 и 2011).

Ранее сообщалось, что 25-летний аргентинский вратарь клуба «Альмагро» Факундо Эспиндола погиб в уличной драке.