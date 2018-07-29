Американец Порье вызвал на бой Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов получил вызов на поединок от американца Дастина Порье, сообщает «Советский спорт».
В ночь на воскресенье Порье в главном поединке UFC on Fox в Калгари одержал победу над своим соотечественником Эдди Альваресом. Бой закончился победой Порье во втором раунде техническим нокаутом.
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После победы «бриллиант» бросил вызов россиянину.
«Хабиб, где ты?», — сказал Порье в интервью пресс-службе UFC.
"Khabib, where you at?"— UFC (@ufc) 29 июля 2018 г.
�� @DustinPoirier wants his title shot. #UFCCalgary pic.twitter.com/7JDOsS3rMP