Американец Порье вызвал на бой Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов получил вызов на поединок от американца Дастина Порье, сообщает «Советский спорт».

В ночь на воскресенье Порье в главном поединке UFC on Fox в Калгари одержал победу над своим соотечественником Эдди Альваресом. Бой закончился победой Порье во втором раунде техническим нокаутом.

После победы «бриллиант» бросил вызов россиянину.

«Хабиб, где ты?», — сказал Порье в интервью пресс-службе UFC.

"Khabib, where you at?"



@DustinPoirier wants his title shot. #UFCCalgary pic.twitter.com/7JDOsS3rMP