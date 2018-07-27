Стал известен стартовый состав ЦСКА на Олимп Суперкубок России

Московский ЦСКА объявил стартовый состав на матч за Суперкубок России против «Локомотива», сообщает «Советский спорт».

Стартовый состав: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Набабкин, Бистрович, Дзагоев, Ефремов, Витиньо, Чалов.

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Запасные: Помазун, Бийол, Щенников, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов, Хосонов, Жиронкин.

Матч начнется в 21.30 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» поделился мнением о Суперкубке России.