Стал известен стартовый состав ЦСКА на Олимп Суперкубок России
Московский ЦСКА объявил стартовый состав на матч за Суперкубок России против «Локомотива», сообщает «Советский спорт».
Стартовый состав: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Набабкин, Бистрович, Дзагоев, Ефремов, Витиньо, Чалов.
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Запасные: Помазун, Бийол, Щенников, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов, Хосонов, Жиронкин.
Матч начнется в 21.30 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее бывший полузащитник «Спартака» поделился мнением о Суперкубке России.
Наш состав на первый матч сезона!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 27 июля 2018 г.
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Набабкин, Бистрович, Дзагоев, Ефремов, Витиньо, Чалов.
Запасные: Помазун, Бийол, Щенников, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов, Хосонов, Жиронкин.#СуперкубокРоссии pic.twitter.com/sStTJ80Zl3