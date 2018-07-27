Голодец посетит матч за Суперкубок России

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Вице-премьер России Ольга Голодец посетит встречу за Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА, сообщает ТАСС.

«Матч посетят глава Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Кроме того, в программе визита Голодец в Нижний Новгород — посещение училища олимпийского резерва имени Владислав Тишина, награждение участников международной парусной регаты «Junior Volga Cup Optimist», совещание по развитию детского спорта в области, встреча с главой региона», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области.

Встреча за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом» пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 21:30 мск.