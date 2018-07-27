Нобель Арустамян рассказал о предстоящих трансферах ЦСКА
Журналист Нобель Арустамян рассказал о предстоящих трансферах московского ЦСКА, передает «Спорт FM».
«Я думаю, что ЦСКА еще приобретет несколько футболистов до закрытия трансферного окна. Впереди новый сезон, плюс будет минимум шесть матчей в Лиге чемпионов.
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Я слышал, что «армейцы» ведут работу на иностранном рынке. Также у ЦСКА есть несколько целей и на российском трансферном рынке, но пока об этом говорить рано», – сказал Арустамян.
27 июля ЦСКА сыграет против «Локомотива» за Суперкубок страны.