Нобель Арустамян рассказал о предстоящих трансферах ЦСКА

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Журналист Нобель Арустамян рассказал о предстоящих трансферах московского ЦСКА, передает «Спорт FM».

«Я думаю, что ЦСКА еще приобретет несколько футболистов до закрытия трансферного окна. Впереди новый сезон, плюс будет минимум шесть матчей в Лиге чемпионов.

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Я слышал, что «армейцы» ведут работу на иностранном рынке. Также у ЦСКА есть несколько целей и на российском трансферном рынке, но пока об этом говорить рано», – сказал Арустамян.

27 июля ЦСКА сыграет против «Локомотива» за Суперкубок страны.

Ранее ЦСКА прибыл в Нижний Новгород на Суперкубок России.