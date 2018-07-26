Американский боец отказался приезжать в Россию из-за расизма

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков вызвал на поединок американца Деррика Льюиса, сообщает «Советский спорт».

«Похоже, единственный способ получить бой на UFC в Москве, так это вызвать Деррика Льюиса. Что скажешь, Деррик?» — написал Волков в своем твиттере.

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В ответ россиянин получил от американца сообщение, в котором Льюис сообщил о том, что не намерен приезжать в Россию. Это решение он мотивировал проблемой расизма.

«Черный парень в Москве? ***** (нафиг) это. Лучше в США давай», — написал спортсмен.

Турнир UFC Fight NIght 136 пройдет 15 сентября на московской арене «Олимпийский».

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