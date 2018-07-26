Переживший кому игрок заявил о потребительском отношении к хоккеистам в России

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Бывший нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов рассказал о пережитой коме из-за разрыва селезенки, передает «Советский спорт».

32-летний хоккеист в октябре минувшего года перенес операцию по удалению селезенки. Игрок получил травму во время матча и был экстренно доставлен в больницу.

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«Многое в своей жизни пересмотрел, потому что ситуация на самом деле была серьезная, хоть об этом и не говорили. Я добил селезенку тем, что доиграл период, восемь с лишним минут. Мне поставили шоковое состояние второй степени. То есть никакой боли я уже не чувствовал и не осознавал», — приводит слова Лемтюгова пресс-служба «Северстали».

Форвард признался, что в России к хоккеистам потребительское отношение.

«В январе меня вызвало руководство и сказало, что я нахожусь в списке тренера. Наверное, это ни для кого не секрет, что у нас в России к хоккеистам такое отношение. Мало клубов, в которых относятся к игрокам с уважением. Сейчас в основном больше потребительское отношение. Хоккеист — это материал, с которого надо по максимуму выжать», — заключил он.

В нынешнее межсезонье игрок покинул «Авангард» и подписал контракт с череповецкой «Северсталью».