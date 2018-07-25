СМИ: Головин вылетит на подписание контракта с новым клубом 26 июля
Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин 26 июля отправится в Монако для прохождения медосмотра и подписания соглашения с местным клубом, сообщает «Чемпионат.com».
Отмечается, что после этого игрок вернется в Москву, чтобы принять участие во встрече игроков сборной России с президентом Владимиром Путиным.
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В минувшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что ЦСКА определится с будущим в клубе полузащитника Александра Головина 25 июля.