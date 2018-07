Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки года по версии WSF

Российская фигуристка Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки 2018 года по версии Женского спортивного фонда (WSF), сообщает «Советский спорт».

Помимо нее в список претенденток попали биатлонистка из Германии Лаура Дальмайер, а также представительницы США: сноубордистки Хлоя Ким и Бренне Хакаби, легкоатлетка Шалан Флэнаган, лыжница Оксана Мастерс, горнолыжница Микаэла Шиффрин, велосипедистка Ханна Робертс, пловчиха Симоне Мануэль и чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс.

Ранее Загитова приняла участие в церемонии открытия выпускного бала в Кремле.

2⃣0⃣ of the world's best athletes and teams have been nominated, but only two can be chosen. Voting is LIVE for our 2018 Sportswoman of the Year Individual and Team Awards! Make sure your favorite wins ➡️ https://t.co/KVcOYvfVIT pic.twitter.com/dm704lj0Hh