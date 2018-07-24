Выручка за билеты на бой между Усиком и Гассиевым превысила 200 млн рублей
Выручка за билеты на бой между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым превысила 200 млн рублей, сообщает «РИА Новости».
«Бой Гассиева стал кассовым. Выручка за билеты превысила 200 млн рублей. И это с учетом, что 10 тысяч билетов мы не продавали, а отдали на благотворительность», — сказал генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев.
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В московском спорткомплексе «Олимпийский» чемпион мира по версиям IBF и WBA Гассиев уступил обладателю поясов WBO и WBC Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.
Ранее сообщалось, что боксера Усика попросили крикнуть «Слава Украине» после победы в Москве.