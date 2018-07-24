Неймар включил в свой идеальный день покер и девушек
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар рассказал, как проводит свободное время, передает «Советский спорт».
Форвард пентакампеонов назвал несколько компонентов своего идеального отдыха.
«Просыпаешься в то время, когда захочется, играешь в покер или PlayStation, тусуешься с подругой и расслабляешься. Это всегда приятно», — приводит слова бразильца AS.
Реклама
Сейчас футболист находится в отпуске после выступления на чемпионате мира — 2018.