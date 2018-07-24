Неймар включил в свой идеальный день покер и девушек

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар рассказал, как проводит свободное время, передает «Советский спорт».

Форвард пентакампеонов назвал несколько компонентов своего идеального отдыха.

«Просыпаешься в то время, когда захочется, играешь в покер или PlayStation, тусуешься с подругой и расслабляешься. Это всегда приятно», — приводит слова бразильца AS.

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Сейчас футболист находится в отпуске после выступления на чемпионате мира — 2018.

Ранее Неймар объяснил причину своих симуляций.