В Турции поддержали завершившего карьеру в сборной Германии Озила

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В Федерации футбола Турции (TFF) выразили слова поддержки немецкому полузащитнику Месуту Озилу, который завершил международную карьеру из-за травли фанатов. Об этом сообщает «Советский спорт».

Озил завершил выступления в составе сборной Германии, заявив о несправедливом отношении к себе со стороны болельщиком из-за расовых предрассудков.

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«Выражаю полную поддержку Месуту Озилу и его семье, осуждаю угрозы и заявления, которые были направлены в адрес футболиста из-за его происхождения. В публичном и непубличном пространстве каждый игрок должен быть защищен от унижения, дискриминации и ненависти», — приводит слова президента организации Йылдырыма Демиререна пресс-служба TFF.

По происхождению 29-летний хавбек является турком.

Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз отверг обвинения Озила в расизме.