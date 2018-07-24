Украинца Усика удивил теплый прием в Москве
Украинский боксер Александр Усик поделился эмоциями после поединка с россиянином Муратом Гассиевым, передает портал tofight.ru.
Встреча проходила на московской арене «Олимпийский». По словам украинца, его удивил теплый прием в столице России.
«Был приятно удивлен приемом. Мало того что там было много соотечественников, в Москве меня поддерживали и местные болельщики», — сказал спортсмен.
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31-летний Усик победил Гассиева по решению судей и стал абсолютным чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что Усик поедет в Крым после победы над Гассиевым.