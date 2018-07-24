Украинца Усика удивил теплый прием в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/689/11861689/upload-RIAN_5596656.HR-pic905-895x505-67439.jpg">

Украинский боксер Александр Усик поделился эмоциями после поединка с россиянином Муратом Гассиевым, передает портал tofight.ru.

Встреча проходила на московской арене «Олимпийский». По словам украинца, его удивил теплый прием в столице России.

«Был приятно удивлен приемом. Мало того что там было много соотечественников, в Москве меня поддерживали и местные болельщики», — сказал спортсмен.

Реклама

31-летний Усик победил Гассиева по решению судей и стал абсолютным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Усик поедет в Крым после победы над Гассиевым.