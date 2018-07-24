Федор Емельяненко рассказал об отношении к провокациям американца Соннена

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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко поделился мнением о провокационных высказываниях своего будущего соперника — американца Чейла Соннена, передает «Советский спорт».

По словам россиянина, он предпочитает не поддаваться лишним эмоциям в преддверии битвы.

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«Я не обращаю внимания на выпады Чейла. Такие вещи и раньше случались от других бойцов, но я понимаю его в какой-то степени. Он хочет раскачать мое внутреннее состояние. Он привлекает к бою внимание. Но я готовлюсь, и, думаю, господь все направит так, как лучше для меня и для него», — сказал Емельяненко в эфире шоу известного спортивного журналиста Ариэля Хельвани.

Ранее стала известна дата проведения боя Емельяненко — Соннен.