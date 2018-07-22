Эксперт назвал Усика правильно думающим человеком

<img src="//img.gazeta.ru/files3/689/11861689/upload-RIAN_5596656.HR-pic905-895x505-67439.jpg">

Известный российский организатор боксерских поединков Владимир Хрюнов в интервью «Газете.Ru» рассказал, как относится к украинскому боксеру Александру Усику, который вчера выиграл финальный бой первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

«Вообще, Александр — боксер с огромным потенциалом.

Реклама

Хотел бы еще отметить человеческие качества Усика. Это не только великий спортсмен, который вчера по праву добился победы, но и еще человек, который правильно думает.

Вчера Александр, не подбирая слова, говорил прекрасные вещи. Я был свидетелем его разговора с Муратом после боя», — сообщил Хрюнов.

Также эксперт отметил, что этим соревнованием было доказано, что Россия толерантная и гостеприимная страна.

«На арене «Олимпийский» я не увидел ни одного эпизода, который хоть как-то смахивал бы на политику. Видел, как один парнишка из Украины потерял телефон, и вся охрана спорткомплекса помогала ему найти его. Хотя это было уже глубокой ночью», — добавил он.

Ранее президент IBF назвал бой между Усиком и Гассиевым великим.