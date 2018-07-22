Виталий Кличко отметил победу Усика над Гассиевым лозунгом «Слава Украине»
Бывший украинский боксер Виталий Кличко, ныне занимающий пост мэра Киева, прокомментировал победу своего соотечественника Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым, передает «Советский спорт».
Усик победил Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), завоевав четыре чемпионских пояса, включая титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.
«Это был поединок сильных. Напряженный и эмоциональный. Поздравляю теперь абсолютного чемпиона мира Александра Усика с этой важной победой, которую мы ждали! Важной не только для его карьеры, но и для Украины. Потому что многие люди болели за Усика. И в Москве снова прозвучал победный украинский гимн и подняли наш национальный флаг! Спасибо, Александр! Слава Украине!» — написал Кличко в своем фэйсбуке.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию боя Гассиев — Усик.