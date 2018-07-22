Виталий Кличко отметил победу Усика над Гассиевым лозунгом «Слава Украине»

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Бывший украинский боксер Виталий Кличко, ныне занимающий пост мэра Киева, прокомментировал победу своего соотечественника Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым, передает «Советский спорт».

Усик победил Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), завоевав четыре чемпионских пояса, включая титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

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«Это был поединок сильных. Напряженный и эмоциональный. Поздравляю теперь абсолютного чемпиона мира Александра Усика с этой важной победой, которую мы ждали! Важной не только для его карьеры, но и для Украины. Потому что многие люди болели за Усика. И в Москве снова прозвучал победный украинский гимн и подняли наш национальный флаг! Спасибо, Александр! Слава Украине!» — написал Кличко в своем фэйсбуке.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию боя Гассиев — Усик.

Ранее глава WBSS назвал Россию боксерской страной.