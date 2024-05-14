Китайская марка Dongfeng предложила россиянам замену Ford Transit

Китайский автобренд Dongfeng собирается активнее продвигать на российском рынке свои легкие грузовики. Об этом пишет портал Quto.ru со ссылкой на официального дилера марки.

В первую очередь речь идет о модели Dongfeng K33-561, которую стали продавать в России во второй половине прошлого года. Она позиционируется как замена популярного Ford Transit. Для России китайский производитель собирается расширить гамму модификаций.

Dongfeng K33-561 представляет собой грузовой цельнометаллический фургон. Его длина составляет 5750 мм, а вес — 3970 кг. Отмечается, что для управления таким авто требуются права категории С, однако в РФ собираются привезти машины под категорию B.

В Поднебесной Dongfeng K33-561 продают в нескольких форматах колесной базы, длины кузова и высоты машины. Также покупатель может выбрать желательную грузоподъемность, тип привода и коробку передач.

До этого россиянам рассказали, почему китайские автомобили часто загораются. По словам автоэкспертов, самая главная опасность таких машин — это низкое качество материалов, деталей. При этом проблема никак не контролируется передовыми, мировыми компаниями. Специалисты отметили, непонятно, какие трубки топливопроводов используются в китайских автомобилях. Их материал может треснуть, что приведет к утечке топлива и возгоранию автомобиля.

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