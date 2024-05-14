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Китайская марка Dongfeng предложила россиянам замену Ford Transit

Китайская марка Dongfeng представит больше версий фургона K33-561 для России

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Dongfeng

Китайский автобренд Dongfeng собирается активнее продвигать на российском рынке свои легкие грузовики. Об этом пишет портал Quto.ru со ссылкой на официального дилера марки.

В первую очередь речь идет о модели Dongfeng K33-561, которую стали продавать в России во второй половине прошлого года. Она позиционируется как замена популярного Ford Transit. Для России китайский производитель собирается расширить гамму модификаций.

Dongfeng K33-561 представляет собой грузовой цельнометаллический фургон. Его длина составляет 5750 мм, а вес — 3970 кг. Отмечается, что для управления таким авто требуются права категории С, однако в РФ собираются привезти машины под категорию B.

В Поднебесной Dongfeng K33-561 продают в нескольких форматах колесной базы, длины кузова и высоты машины. Также покупатель может выбрать желательную грузоподъемность, тип привода и коробку передач.

До этого россиянам рассказали, почему китайские автомобили часто загораются. По словам автоэкспертов, самая главная опасность таких машин — это низкое качество материалов, деталей. При этом проблема никак не контролируется передовыми, мировыми компаниями. Специалисты отметили, непонятно, какие трубки топливопроводов используются в китайских автомобилях. Их материал может треснуть, что приведет к утечке топлива и возгоранию автомобиля.

Ранее стали известны подробности о самом дешевом автомобиле бренда Avatr.

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