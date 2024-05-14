Россиянин едва не выпал из окна из-за галлюцинаций

В Новосибирске мужчина в наркотическом и алкогольном опьянении едва не выпал из окна квартиры на пятом этаже. Об этом сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба.

В Кировском районе Новосибирска житель многоэтажки напугал соседей, угрожая выпрыгнуть из окна на пятом этаже. Нетрезвый новосибирец выбрался на подоконник и кричал, соседи вызвали экстренные службы.

Спасатели уговорили мужчину спуститься с подоконника в квартиру, установлено, что у мужчины были галлюцинации, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, мужчину передали врачам бригады психиатрической помощи.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина спускался из окна по простыням и упал с высоты. Инцидент произошел в жилом доме по улице Сантьяго-де-Куба, мужчину заперла в квартире жена. Россиянин решил сходить в магазин за алкоголем, связал две простыни и попытался спуститься по ним из окна. Нетрезвый петербуржец упал с высоты четвертого этажа, мужчина выжил, он госпитализирован.

Ранее россиянина нашли с переломом черепа и сотрясением мозга возле многоэтажки.