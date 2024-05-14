Стало известно, кто пополнил тренерский штаб ЦСКА

Пресс-служба московского ЦСКА в своем Telegram-канале опубликовала имена двух новых членов тренерского штаба команды.

Ими стали словенский специалист Клемен Мохорич и россиянин Юрий Бабенко. Вместе с ними будут работать Александр Попов, Хассан Саид и Владислав Брызгалов, которые остались в клубе после уходе бывшего главного тренера Сергея Федорова.

27 марта ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с Сергеем Федоровым, его контракт истек 30 апреля, после чего в тот же день армейцы назначили бывшего тренера сборной России Илью Воробьева на эту должность.

Федоров возглавил ЦСКА в 2021 году. Под его руководством команда дважды выиграла Кубок Гагарина — в 2022 и 2023 годах. Также с 2021 года он является ассистентом тренера сборной России.

В этом сезоне под руководством Федорова команда не смогла выйти в четвертьфинал Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» 1:4 в серии. ЦСКА выиграл первый матч со счетом 4:0. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) армейцы стали четвертыми.

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