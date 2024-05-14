Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суровикина заметили в Кремле

«Рыбарь» сообщил о визите генерала Суровикина в Кремль

close
100%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации, генерала Сергея Суровикина заметили в Кремле, передает Telegram-канал «Рыбарь».

Отмечается, что тема встречи, ее характер, продолжительность неизвестны.

В феврале президент России Владимир Путин исключил бывшего главкома ВКС Сергея Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса».

4 сентября российская журналистка Ксения Собчак разместила в своем Telegram-канале снимок бывшего главкома ВКС РФ Сергея Суровикина с супругой Анной. По данным СМИ, Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда обратился к Евгению Пригожину с призывом прекратить мятеж в РФ.

В сентябре Суровикина заметили в Алжире. 8 мая его окружение сообщало, что генерал находится в Африке.

Ранее кандидат на должность министра обороны назвал главные приоритеты на посту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами