Бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации, генерала Сергея Суровикина заметили в Кремле, передает Telegram-канал «Рыбарь».

Отмечается, что тема встречи, ее характер, продолжительность неизвестны.

В феврале президент России Владимир Путин исключил бывшего главкома ВКС Сергея Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса».

4 сентября российская журналистка Ксения Собчак разместила в своем Telegram-канале снимок бывшего главкома ВКС РФ Сергея Суровикина с супругой Анной. По данным СМИ, Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда обратился к Евгению Пригожину с призывом прекратить мятеж в РФ.

В сентябре Суровикина заметили в Алжире. 8 мая его окружение сообщало, что генерал находится в Африке.

Ранее кандидат на должность министра обороны назвал главные приоритеты на посту.