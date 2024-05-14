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В украинском Никополе поврежден объект инфраструктуры

В Днепропетровской области поврежден объект инфраструктуры

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Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак заявил, что объект инфраструктуры поврежден в городе Никополе. Об этом сообщает ТАСС.

По данным официального ресурса для оповещения населения, во вторник, 14 мая, в Днепропетровской области шесть раз объявлялась воздушная тревога.

До этого в украинском городе Днепр вечером 13 мая произошел взрыв.

В тот же день воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины в третий раз за день.

Журналисты уточнили, что особый режим был введен из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Однако другая информация пока не поступала.

Утром 13 мая о возможной опасности предупредили только жителей Кировоградской и Харьковской областей. Через некоторое время воздушная тревога была отменена.

Позже в восьми регионах Украины вновь был введен режим воздушной тревоги. Тогда сирены сработали в Сумской, Черниговской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях.

Уже днем сирены воздушной тревоги сработали на всей территории Украины. Причиной послужила работа авиации Вооруженных сил РФ.

Ранее на подконтрольной Киеву территории Херсонской области зафиксировали повреждение инфраструктуры.

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