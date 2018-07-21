Бывший президент ВФЛА уверен в чистоте Ухова
Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев выразил уверенность в том, что олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Иван Ухов не употреблял допинг, передает корреспондент «Газеты.Ru»
«Ухову выдвинули обвинения в связи с тем, что его фамилия проходит в докладе Ричарда Макларена. Надо разбираться.
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Я знаю Ваню очень давно. У меня никогда не было к нему подозрений. Как к спортсмену лично, так и к его тренеру», — заявил Балахничев.
Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.
Ранее экс-глава ВФЛА объяснил скандал с допингом пиаром Международной ассоциации легкоатлетических организаций (ИААФ).