Бывший президент ВФЛА уверен в чистоте Ухова

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Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев выразил уверенность в том, что олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Иван Ухов не употреблял допинг, передает корреспондент «Газеты.Ru»

«Ухову выдвинули обвинения в связи с тем, что его фамилия проходит в докладе Ричарда Макларена. Надо разбираться.

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Я знаю Ваню очень давно. У меня никогда не было к нему подозрений. Как к спортсмену лично, так и к его тренеру», — заявил Балахничев.

Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.

Ранее экс-глава ВФЛА объяснил скандал с допингом пиаром Международной ассоциации легкоатлетических организаций (ИААФ).