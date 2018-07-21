Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Манчестер Сити» в контрольном матче
Дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити» провели матч в рамках товарищеского турнира Международного кубка чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Встреча закончился со счетом 1:0 в пользу «шмелей». Единственный мяч в игре забил полузащитник Марио Гетце с пенальти.
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Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — «Боруссия Дортмунд» (Дортмунд, Германия) — 0:1
Голы: 0:1 — Гетце, 28.
Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромил «Трабзонспор» в контрольном матче.